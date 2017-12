Caltanissetta, Ruvolo: differenziata scommessa da vincere

CALTANISSETTA. Speranze e obiettivi per il 2018 nel tradizionale incontro del sindaco Ruvolo con il mondo dell’informazione locale alla sala gialla del Comune. Priorità assoluta verrà data al potenziamento della raccolta differenziata, al sostegno delle fasce deboli, alla valorizzazione dei talenti locali con l’organizzazione di eventi teatrali e musicali. Con Ruvolo la giunta al completo.

Il 2017 per le casse del Comune però si chiude con una doccia gelata: «Pochi giorni fa – ha dichiarato il primo cittadino – la Regione ha tagliato fondi comunali del 25 per cento. Caltanissetta perderà un milione 200mila euro. Noi stiamo dando il massimo, ci sono traguardi a cui mirare, ci batteremo con tutte le nostre forze. Ma non è possibile continuare ancora a penalizzare i comuni. Ci sono iniziative da portare avanti e che sosterremo. La politica deve camminare unita e senza divisioni».

