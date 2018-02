RIESI. Omicidio nel pomeriggio, a Riesi, in provincia di Caltanissetta. A cadere sotto i colpi esplosi da un’arma da fuoco un uomo di 38 anni, Salvatore Fiandaca, operaio del luogo.

I killer sono entrati in azione in contrada Spampinato, in una zona impervia e distante dal centro abitato. Sull'omicidio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Gela.

