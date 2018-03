Palazzine a rischio in via Puccini a Caltanissetta, prendono tempo 3 delle 12 famiglie

CALTANISSETTA. Delle 5 palazzine di via Puccini dichiarate pericolanti 2 (quelle ai civici 3 e 5), debbono essere sgomberate nella prima settimana del mese d’aprile. In tutto 12 famiglie alle quali è stato concesso un lasso di tempo breve per abbandonare gli stabili.

«Le disposizioni della Prefettura – ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali – sono queste. Abbiano convocato le 12 famiglie interessate e 9 sono già pronte per trasferirsi altrove. Per le altre 3 famiglie l’Istituto case popolari ha già individuate la soluzione. Non si può più perdere tempo in una situazione che mette a rischio l’incolumità di oltre 200 persone; stiamo prendendo ancora tempo per evitare il ricorso agli sgomberi forzati. Un’azione che vorremmo evitare».

