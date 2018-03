Notte di fuoco a Gela, incendiati un bar ancora da inaugurare e due automobili

GELA. Un bar e due automobili in fiamme. È il bilancio dell’ennesima notte di fuoco verificatasi a Gela dove gli incendi proseguono in maniera inarrestabile. Anche se le cause dei roghi sono tutte da chiarire perché ci sono indagini da parte delle forze dell’ordine, l’ipotesi più avvalorata rimane quella che possa trattarsi di incendi dolosi.

Il primo rogo, in ordine di tempo, si è verificato poco prima delle 22, quando le fiamme si sono sprigionate da un bar «Centro Colazione» che si trova nel quartiere Settefarine, alla periferia della città.

