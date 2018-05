Nuova protesta dei netturbini a Gela, torna l'emergenza rifiuti in città

I vigili urbani multano il Comune, gli operai protestano per avere regolarmente i loro stipendi, il prefetto convoca tutti per fare il punto della situazione e la città è nuovamente colma di rifiuti. Il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti a Gela, dopo una breve tregua durata solo qualche giorno, torna ad essere in ginocchio. Giovedì sera, si è reso necessario l’intervento della polizia in consiglio comunale, per una protesta da parte degli operai che lavorano alle dipendenze della Tekra. I lavoratori reclamano il pagamento del mese di marzo e aprile e dopo aver già effettuato due giorni di sciopero il 14 e il 15 maggio, adesso hanno proclamato un’altra giornata per il primo giugno.

