Corre ai ripari il Comune per evitare quello che è accaduto lo scorso anno con le salme bloccate in camera mortuaria per l’assoluta carenza di loculi.

La stagione estiva – si sa – è quella che fa registrare un numero di decessi elevato ed è per questo motivo che il Comune si sta attrezzando per realizzare nuove tombe in aggiunta a quelle che si stanno già costruendo e la cui conclusione è prevista per il prossimo mese.

