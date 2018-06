Sorpresi a rubare del materiale ferroso in un cantiere edile, due arresti a Caltanissetta

Rubano cinque tonnellate di materiale ferroso tra morsetti e ganci di ancoraggio per ponteggi all'interno di un cantiere edile a Caltanissetta: un bottino dal valore di circa cinquemila euro. I due ladri sono stati sorpresi in pieno giorno in via Rochester all'interno di un deposito.

I poliziotti della sezione volante hanno arrestato Maurizio Emanuel Santoro, di 28 anni e Salvatore Polizzi, di 27 anni, entrambi accusati di furto aggravato. I due sono stati, inoltre, denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Alle 14.30 circa è arrivata alla sala operativa della questura la segnalazione della presenza di persone sospette all'interno di un deposito di materiale edile. Sul posto due volanti hanno sorpreso Santoro alla guida di un camion Fiat Daily Iveco cassonato, carico di materiale ferroso, con a bordo il passeggero Polizzi, mentre stava raggiungendo l’uscita del deposito.

Il mezzo è stato bloccato e i poliziotti hanno eseguito la perquisizione della cabina del mezzo sequestrando uno scalpello e il lucchetto danneggiato del cancello del deposito. Sul posto è intervenuto un responsabile della ditta al quale è stato riconsegnato tutto il materiale rubato.

Il camion è stato sottoposto a fermo amministrativo e l’autista è stato sanzionato per guida senza patente. I due arrestati sono stati condotti in questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm sono stati portati al carcere di Malaspina.

