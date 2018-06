Incidente a Caltanissetta, scontro moto-auto: muore il titolare di un bar

Scontro mortale tra una moto e un’auto ieri sera intorno alle 23 in via Xiboli a Caltanissetta. A perdere la vita Danilo Cammarata di 37 anni.

Secondo una prima ricostruzione della polizia che ha effettuato i rilievi l’auto una Renault Clio guidata da una donna di 47 anni procedeva nella sua corsia in direzione di Santa Barbara, appena fuori dalla città. All’altezza di una curva la moto si è scontata con la vettura e il centauro ha perso il controllo del mezzo. Per l’impatto Cammarata è stato sbalzato sull’asfalto.

Sul posto un’ambulanza del 118 ha caricato il centauro ferito ma Cammarata è morto prima di arrivare in ospedale. Anche la donna sotto choc è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Sant’Elia.

Cammarata era il proprietario della “Caffetteria del Vialetto” in via Xiboli al civico 259. Molto probabilmente ieri sera Danilo Cammarata aveva chiuso il bar e stava rincasando quando a pochi metri dal suo locale è avvenuto lo scontro mortale.

Intanto su Facebook gli amici e i conoscenti di Danilo sono stati travolti dalla tragica notizia. Un amico scrive: “Oggi vorrei dare il buongiorno ma è impossibile perché non lo è. Oggi do’ l'addio ad un'altro caro amico Danilo Cammarata rubato alla vita”. Anche “Il motoclub Jonn Sciabbarrasi di Caltanissetta si stringe al dolore dei familiari”.

Lo scorso 27 maggio un altro centauro aveva rischiato di perdere la vita sulla strada statale 190 denominata delle “Solfatare”, all’altezza di Sommatino in provincia di Caltanissetta. Il centauro di 28 anni si era scontato con un’auto e una moto. Il giovane privo di coscienza è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato trova ricoverato in prognosi riservata.

