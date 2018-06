Tennis, Challenger di Caltanissetta: sorteggiato il tabellone principale

Il Challenger di Caltanissetta è cominciato ufficialmente ieri con i primi match di qualificazione e con il sorteggio del tabellone principale. Ad effettuarlo è stato il supervisor del torneo Carmelo Di Dio: il senese Paolo Lorenzi, testa di serie numero 1 del torneo, affronterà al primo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, vincitore dello scorso Wimbledon juniores, al quale il comitato organizzatore ha concesso una wild card.

Per l'uruguaiano Pablo Cuevas, numero 2 del seeding e numero 75 Atp, esordio contro il ceco Jozef Kovalik. Oltre a Lorenzi, in tabellone ci sono altri otto tennisti italiani: Stefano Travaglia, numero 8 del seeding, esordirà contro un qualificato, Luca Vanni se la vedrà con l'ex top 10 Ernests Gulbis, Alessandro Giannessi sfiderà il numero 4 del tabellone Taro Daniel, Matteo Donati sarà opposto al norvegese Casper Ruud, Filippo Baldi avrà un difficile primo turno contro Jiri Vesely, Gian Marco Moroni affronterà Dennis Novak e infine i due siciliani Omar Giacalone e Salvatore Caruso affronteranno rispettivamente l’ungherese Attila Balazs e il brasiliano Thiago Monteiro.

I primi match del main draw si disputeranno domani, l'ingresso per assistere al Trofeo Averna, il torneo di tennis italiano più importante subito dopo gli Internazionali d'Italia, sarà gratuito per tutta la settimana. La finale in programma domenica 17 giugno sarà trasmessa in diretta da Supertennis.

