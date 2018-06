Incidente a Niscemi, muore meccanico di 56: si è schiantato contro il muro di una villetta

Tragedia a Niscemi, dove un meccanico di 56 anni, Giuseppe Valenti, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo che si è verificato in contrada Vituso, a pochi chilometri dal centro abitato del nisseno.

L'uomo, che era a guida di una Saab, si è schiantato contro il muretto di una villetta, morendo sul colpo. Non è chiara la dinamica del sinistro. Non è da escludere un malore o una manovra azzardata. A Niscemi Giuseppe Valenti era molto conosciuto e stimato per la sua professione di esperto meccanico.

© Riproduzione riservata