Confische e sequestri per 100 milioni di euro nell'ultimo anno a Caltanissetta

Contrasto alla criminalità organizzata ed economica, vigilanza sulla spesa pubblica, lotta all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, alla contraffazione, al falso made in Italy ed alla commercializzazione di prodotti non sicuri o dannosi per la salute e controllo economico del territorio guardando al contrasto del fenomeno droga.

Che, tradotto in «numeri», s’è concretizzato in una quindicina di arresti, centinaia di segnalazioni – oltre 500 per svariate ipotesi di reato - sequestri e confische che complessivamente hanno toccato quote più che ragguardevoli – intorno ai 100 milioni di euro – danni erariali per oltre 42 milioni di euro ed evasioni fiscali milionarie.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE