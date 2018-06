Tennis, il Tc Caltanissetta si giocherà a Roma la promozione in B

Il Tc Caltanissetta approda nella finale per la promozione in B. Domenica sfida secca con Circolo Canottieri di Roma nella capitale.

La squadra nissena è approdata in finale superando per 5 a 1 il Tc Rungg Booking Bolzano nel match che si è disputato sulla terra rossa del circolo nisseno con le gare rinviate per il maltempo al giorno successivo.

Ecco il dettaglio degli incontri: L. Potenza b. S. Brzezinski 75 62; O.R. Sanchez b. T. Thaler 62 74; D. Ragonese b. M. Bertolini 76 65; V.Nadar b. A. Lipani 60 61; L. Potenza/O.R. Rodriguez b. S. Brzezinski/V. Nadar 36 64 63; D. Ragonese/S. Lacagnina b. T. Thaler/ T. Kirchlechner 64 16 62.

