Tennis, sfuma la promozione in B per il Tc Caltanissetta

Niente da fare per il Tc Caltanissetta che ha perso l'occasione per andare direttamente in serie B. La squadra di tennis è stata sconfitta dal Circolo Canottieri di Roma nella finale disputata nella Capitale. I siciliani sono stati battuti per 4 a 3 dopo oltre nove ore complessive di gioco, ricevendo l’applauso del pubblico capitolino.

Nel primo match della giornata, Grieco ha battuto 63 62 capitan Salvatore Lacagnina, unico nisseno della formazione del circolo di Caltanissetta. Il pareggio per i siciliani è stato ottenuto dal colombiano Oscar Rodriguez Sanchez, che si è imposto su Mogos 62 76. Locali ancora avanti con il catanese Davide Ragonese battuto 64 62 da Morganti. Ci ha pensato il licatese Luca Potenza a riportare il TC Caltanissetta sul 2 a 2 grazie al successo su Merone 64 75.

Nel pomeriggio i doppi hanno deciso la contesa. Nella prima sfida la coppia Lacagnina e Ragonese ha perso 6-3, 4-6, 6-4 contro Merone/Morganti in un match equilibratissimo. Infine il doppio di spareggio: i capitolini Riccardo Merone e Giovanni Grieco vincono 6-3, 6-1 contro Potenza e Lacagnina, consegnando la serie B ai romani.

© Riproduzione riservata