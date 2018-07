Rubano 500 metri di cavi di rame a Caltanissetta, denunciati quattro romeni

Avrebbero rubato 500 metri di cavi di rame di proprietà della Telecom in contrada Pescazzo a Caltanissetta. I poliziotti della sezione volante di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà quattro cittadini di nazionalità romena per il reato di furto aggravato in concorso, uno di loro anche per violazione del divieto di far ritorno nel capoluogo nisseno e un altro per porto ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso.

Per tre di questi, residenti a Canicattì, il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune di Caltanissetta per tre anni. I poliziotti hanno ricevuto un segnalazione di auto sospette, avvistate in contrada Pescazzo.

Due volanti si sono recate in zona, dove nell'ultimo periodo si sono verificati continui furti di cavi della linea elettrica e telefonica, che hanno causato numerosi guasti e interruzioni dei servizi. Nel corso del pattugliamento, gli agenti hanno raccolto indicazioni da parte di alcuni residenti su passaggi dell’auto sospetta, con a bordo quattro persone, costatando l’ammanco di oltre mille e cinquecento metri di linea telefonica.

L’auto segnalata è stata rintracciata in prossimità dell’ingresso della città. A bordo dell’auto gli agenti hanno identificato quattro romeni. Si tratta di una donna di 32 anni, residente a Caltanissetta e tre uomini un 20enne, un 28enne e un 30enne, tutti residenti a Canicattì.

Durante la perquisizione dell’auto i poliziotti hanno scoperto e sequestrato: una mazza da baseball, quattro paia di guanti da lavoro, una tronchese, una mazzotta e due torce elettriche, materiale utilizzato per tranciare i cavi. Gli agenti all'interno di un capanno in lamiera, vicino a luogo del furto, hanno trovato 500 metri di cavi di rame di proprietà della Telecom, riconsegnati all'azienda.

