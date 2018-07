A Gela le commemorazioni per il 75esimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia

Al via alle commemorazioni a Gela per il 75esimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia, avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, nell'ambito della più grande operazione anfibia della storia denominata "Husky".

Sulla spiaggia di Gela arrivò parte della settima armata americana del generale George Smith Patton. Circa 180 mila uomini sbarcarono in 160 km di costa, da Gela a Siracusa, portando con sè una imponente dotazione bellica che servì a liberare la Sicilia in 40 giorni.

Per ricordare i caduti, sono numerose le manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale gelese. Dalla commemorazione dei 39 soldati americani uccisi sulla spiaggia di contrada "Dirillo", tra Gela e Vittoria, all'omaggio reso a tutte le vittime di guerra nel cimitero monumentale gelese, all'apposizione di targhe ricordo nei luoghi dove particolarmente violento si manifestò il conflitto.

Alle cerimonie hanno preso parte rappresentanze civili e militari americane.

© Riproduzione riservata