Circonvenzione di incapaci e prostituzione, tre arresti tra Gela e Niscemi

Circonvenzione di incapaci e induzione e sfruttamento della prostituzione. Sono queste le accuse per tre persone arrestate tra Gela e Niscemi. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono state disposte perquisizioni dalla Procura di Gela, per associazione a delinquere, circonvenzione di incapaci, induzione e sfruttamento della prostituzione.

Nell'indagine, denominata San Giuseppe, i militari hanno ricostruito minacce e violenze subite da diverse persone anziane, alle quali sono state sottratte ingenti somme di denaro, che poi sono state spedite in Romania. È stato scoperto il gruppo di persone con a capo un italiano che si avvaleva di romeni. I particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che terrà alle 11 alla procura di Gela.

