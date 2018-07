Rifiuti, debito milionario con l’Ato: il Comune di Caltanissetta ricorre al Tar

Allungano ulteriormente i tempi per la soluzione del debito Ato. Sulla quantificazione e sul successivo pagamento. Il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo in conferenza stampa ieri mattina nel foyer del teatro Margherita ha ufficialmente dichiarato che l’amministrazione si rivolgerà al Tar per ottenere i documenti richiesti al liquidatore dell’Ato Ambiente Cl1 Elisa Ingala. Documenti che la Ingala in parte ha fornito ed in altra parte no.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE