Buche nelle strade di Caltanissetta, pronte richieste di danni

Una signora nissena di 59 anni è finita in ospedale per le conseguenze di una caduta mentre camminava in via Sallemi. Era inciampata in una delle tante buche di cui sono cosparse le strade del capoluogo. Per lei nulla di grave (solo una leggera ammaccatura ad una spalla) e una prognosi di guarigione di pochi giorni ma a chiara ’intenzione di voler procedere, annunciata anche ai vigili urbani intervenuti assieme all’ufficio tecnico, contro il Comune per ottenere l’indennizzo, poco o molto che sia.

L’entità del danno fisico la stabilirà eventualmente il giudice chiamato per l’ennesima volta ad affrontare procedimenti avviati da cittadini (pedoni o automobilisti) scivolati nelle strade-trappola del capoluogo punteggiate da buche, avvallamenti e da marciapiedi o che hanno subito danni alle auto.

