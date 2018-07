Droga e merce contraffatta: scattano sequestri e denunce a Caltanissetta

Sono state sequestrate 550 borse contraffatte, 600 dvd pirata, circa 15 grammi di cocaina, marijuana ed hashish e 600 dvd pirata nel nisseno. La guardia di finanza di Caltanissetta e i militari della tenenza di Mussomeli hanno fermato un furgone sullo scorrimento veloce Caltanissetta-Agrigento.

Alla guida c’era un cittadino senegalese. All’interno sono state trovate tra merce legale e bigiotteria di scarso valore, 550 borse contraffatte di varie note case di moda nazionali ed internazionali. Il furgone è stato sottoposto a sequestro penale.

Il cittadino extracomunitario è stato denunciato alla competente procura della repubblica di Caltanissetta per la violazione del reato di contraffazione. Un’altra pattuglia della guardia di finanza ha sottoposto a sequestro 600 dvd pirata che stavano per essere venduti al mercato settimanale di Pian del Lago.

Il valore commerciale del furgone, appena immatricolato, e dei prodotti contraffatti sequestrati dalle fiamme gialle ammonta a circa 48.000 euro. I militari hanno inoltre effettuato diverse perquisizioni in abitazioni del centro storico e svariati controlli presso il terminal bus di Caltanissetta.

Le operazioni hanno permesso di sottoporre a sequestro diverse dosi tra cocaina, hashish e marijuana per un quantitativo di oltre 15 grammi. Le fiamme gialle nissene hanno denunciato per spaccio un cittadino originario dello Sri Lanka e di segnalare alla prefettura di sette persone come assuntori di sostanze stupefacenti.

