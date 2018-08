Sì alla riqualificazione del centro storico a Caltanissetta, bando per i contributi

Previsti a Caltanissetta 30 nuovi alloggi nell'ambito di un programma di riqualificazione del centro storico.

A disposizione - come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola oggi - ci sono 3 milioni di euro. Il termine di presentazione delle proposte da parte dei privati è fissato per il 16 agosto alle 12.

«Si fa un appello alle forze imprenditoriali ed economiche della città affinché possano essere avanzate diverse proposte», affermano il sindaco, Giovanni Ruvolo, e l'assessore all'Urbanistica e Lavori pubblici, Giuseppe Tumminelli.

