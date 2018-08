Cambio al vertice dell’Anticrimine di Caltanissetta, Bilello subentra a Belviso

Nuovo responsabile alla divisione Anticrimine della questura di Caltanissetta. Si è insediata Patrizia Bilello 49 anni reduce del recente corso dirigenziale svoltosi a Roma: subentra a Teofilo Belviso, trasferito a Gela dove adesso dirige il commissariato. Entrata in giovanissima età nella Polizia di Stato, dopo il corso di formazione quadriennale alla Scuola Superiore di Polizia di Roma ed aver conseguito la laurea in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, da vice commissario è stata assegnata alla Questura di Catania nel 1992. Ha disimpegnato attività operativa nell’ambito dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in particolare alla sezione Volanti per sette anni, in un periodo storico in cui la criminalità, anche organizzata era estremamente pervicace.

