San Cataldo, annunciato il recupero di una nuova solfara del parco minerario

In questi giorni stanno proseguendo i lavori di valorizzazione dell’area mineraria di Gabara. A renderlo noto è stato l’assessore comunale al Territorio e ambiente Angelo La Rosa. L’assessore della Giunta Modaffari, in particolare, ha annunciato il recupero di una nuova solfara che andrà ad arricchire l’offerta turistica e paesaggistica del parco minerario di Gabara. In questo senso, l’assessore, che è stato tra gli artefici principali in questi anni del percorso di promozione e valorizzazione del parco minerario di Gabara, ha annunciato che è stato finalmente liberato l’ingresso della seconda solfara. Pertanto, in questo modo, sarà possibile per chi vorrà visitarla, entrare al suo interno e rivivere l’emozione di ammirare da vicino un’antica solfara siciliana.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE