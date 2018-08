Incendio in un garage a Serradifalco, i vicini intervengono per spegnerlo

Ancora dei vicini di casa, fra i quali, anche questa volta, un extracomunitario, che si prodigano per scongiurare il peggio da un nuovo incendio a Serradifalco. Quest’ultimo è divampato in un garage di via Baldassare, all’incrocio con via Crispi, a poche centinaia di metri da quello che giorni prima, in via Palmeri, aveva fatto rischiare la vita a una famiglia di emigrati. Anche in via Baldassare, sono stati i vicini di casa, e fra essi un marocchino, a evitare che l’incendio potesse avvolgere una Fiat Punto e due bombole di gas nel vano terra di una casa unifamiliare a tre piani abitata da una coppia di anziani. Scongiurando, così, danni ancora più gravi di quelli registrati nel garage, che si affaccia sulla viuzza. Locale che, assieme al primo piano, è stato dichiarato inagibile.

