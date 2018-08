San Cataldo, la Regione finanzia sette cantieri di lavoro

Sono stati finanziati dalla Regione sette cantieri di lavoro per un importo complessivo di 205.761,32 euro. Un risultato raggiunto dall’amministrazione a guida, Modaffari, che ha chiesto all’assessorato al Lavoro, la somma per poter impiegare i disoccupati e gli inoccupati della città iin lavori utili per l’intera comunità sancataldese. I cittadini hanno presentato domanda entro lo scorso 31 maggio all’ufficio per l’impiego di Caltanissetta, che ha già stilato una graduatoria. Appena il Comune presenterà i progetti per avviare i cantieri di lavoro, chi ne ha diritto verrà avviato a lavoro seconda lo scorrimento della graduatoria. Si tratta di un bel finanziamento quello ricevuto da San Cataldo che Insieme a Niscemi possono vantare il maggior numero di cantieri di lavoro nella nostra provincia.

