Caltanissetta, auto in fiamme sulla statale 626: illeso il conducente

Suv distrutto in un incendio sulla Statale 626. Il rogo si è verificato all’altezza dello svincolo per Piatraperzia. Il veicolo ha preso improvvisamente fuoco mentre era in movimento. Il conducente, molto opportunamente, l’ha accostato al guard-rail di destra ed è sceso attendendo l’arrivo dei vigili del fuoco. Le fiamme sarebbeero partite dal motore per un presunto guasto elettrico. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale. Intanto ieri è scattata l’operazione Ferragosto sicuro con il potenziamento del numero di pattuglie dislocate sul territorio cittadino.

