Quartiere Santa Barbara a Caltanissetta, assemblea per salvare i fondi

Non dovrà essere solo ed esclusivamente motivo di discussione politica tra le parti in vista della campagna elettorale. Non cessano gli interventi politici sui nove milioni di euro che verranno a mancare per la ristrutturazione del Villaggio Santa Barbara.

È il movimento che fa capo al sindaco Giovanni Ruvolo ad intervenire sul punto con una nota a firma Polo Civico inviata da una delle militanti storiche Silvia Pignatone. La novità: Il Polo ed il comitato di quartiere si fanno promotori dell’organizzazione di un’assemblea pubblica che si terrà nel mese di settembre proprio al villaggio il luogo che ha subito lo strappo.

