Anziana muore poco dopo il marito per il dolore: doppia tragedia a Montedoro

Non ha retto al dolore per la morte del marito e durante l’accompagnamento del feretro in chiesa ha accusato un malore. È morta anche lei poco dopo mentre la stavano trasportando in ospedale.

È successo a Montedoro piccolo comune del Nisseno dove il decesso dei due coniugi a distanza ravvicinata ha destato grande impressione. Lui Mario Taibi, ex camionista oggi pensionato, aveva 81 anni; lei Pietra Morreale 73 anni, più conosciuta come «Paolina» come la chiamavano affettuosamente in paese, non aveva mai accusato disturbi a parte gli acciacchi dell’età.

