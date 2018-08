Nuovo rogo a Gela, data alle fiamme l'auto di un pensionato

Riprendono a Gela gli attentati incendiari. Un fenomeno che non accenna a placarsi e che non si riesce a reprimere.

La scorsa notte, i vigili del fuoco del locale distaccamento sono stati chiamati ad intervenire in via Scicolone, nel quartiere Albani Roccella, una delle zone più abbandonate e degradate della periferia di Gela. L’intervento è stato richiesto per un incendio che ha avvolto una Fiat Punto appartenente ad un pensionato di 71 anni. L’incendio si è sviluppato nel cuore della notte, intorno alle 3. Il rogo ha danneggiato la parte anteriore e superiore del mezzo. Le fiamme hanno svegliato diversi residenti della zona che hanno avvertito i vigili del fuoco.

