Gela, il sindaco tenta di evitare la sfiducia: accusa un malore in aula

Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, s'è sentito male mentre il consiglio comunale stava discutendo la mozione di sfiducia nei suoi confronti. E’ arrivata l’ambulanza, il sindaco è stato trasferito in ospedale per accertamenti. La seduta è stata sospesa.

La mozione di sfiducia è stata firmata da 21 consiglieri su 30, 20 i voti necessari perché venga approvata; in questo caso Messinese decadrà. E’ stato eletto nel giugno di tre anni fa col sostegno del M5s, che sei mesi dopo lo espulse dal movimento. Il sindaco si è presentato in aula con la giunta dimissionaria e ha proposto una sorta di governo di salute pubblica per disinnescare la mozione.

La proposta di Messinese era quella di un governo della città di «salute pubblica» per tentare di evitare il ritorno alle urne con due anni di anticipo.

Con due terzi di voti a favore della mozione, Messinese dovrà lasciare la poltrona anzitempo. Il sindaco si è presentato in consiglio con la giunta dimissionaria. Messinese fu eletto nel giugno del 2015 tra l’entusiasmo dei Movimento 5 stelle, che lo sosteneva; sei mesi dopo il M5s lo espulse.

© Riproduzione riservata