Rubano i soldi dalla cassa di un negozio, due 18enni denunciati a Serradifalco

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Serradifalco hanno denunciato due ragazzi italiani, entrambi 18enni di Serradifalco ed incensurati, per il reato di furto aggravato.

I due, nel pomeriggio di giovedì 6 settembre, mentre si trovavano all'interno di un negozio di abbigliamento in via Duca di Serradifalco, approfittando di un momento di distrazione del titolare, hanno asportato dal registratore di cassa oltre 300 euro in contanti, andando poi via dal negozio come normali clienti.

Le telecamere interne all'esercizio commerciale hanno però permesso ai carabinieri di Serradifalco di individuare e identificare gli autori del furto, che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria di Caltanissetta per furto con destrezza in concorso.

