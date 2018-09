Diffamazione, condannato a sei mesi l'ex sindaco di Marianopoli

Condannato a 6 mesi per diffamazione l’ex sindaco di Marianopoli, Calogero Vaccaro, che dovrà pure pagare spese processuali e risarcimento danni. Per la stessa ipotesi di reato, in un incrocio di accuse, sono stati assolti, di contro, i componenti dell’ex giunta comunale marianopolitana.

Questo, in sintesi il verdetto emesso dal giudice in un procedimento che ha interessato l’allora sindaco Carmelo Montagna, il suo vice Salvatore Noto e gli assessori Maria Antonietta Vullo, Maria Tumminaro e Angelo Panepinto (assistiti dall’avvocato Walter Tesauro) e,sul fronte opposto, l’ex sindaco dello stesso centro, Calogero Vaccaro. Per tutti, l’accusa era di diffamazioni.

