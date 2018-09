San Cataldo, pronti i fondi per il trasporto dei disabili

L’amministrazione comunale di San Cataldo con l’inizio del nuovo anno scolastico ha posto la necessità di procedere al nuovo affidamento del servizio di trasporto in favore di alunni diversamente abili inseriti nelle istituzioni scolastiche al fine di non creare disagio agli utenti, trattandosi di un servizio obbligatorio per legge.

Per l’affidamento del servizio del trasporto casa-scuola-casa e corsi professionali per l’anno scolastico 2018/2019 è previsto un costo complessivo di 25.000 euro Iva compresa. La spesa per il solo 2018 sarà di 7.352 euro. Quella per il 2019 di 17.648 euro.

