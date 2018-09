Case Iacp di via Puccini a Caltanissetta, l’esodo delle ultime famiglie

Avrà un costo di 24 milioni l’abbattimento delle 5 palazzine Iacp di via Puccini, realizzate quarant’anni. «La messa in sicurezza – spiega l’architetto Antonio Mameli direttore generale dell’ente – costerebbe mezzo milione euro in meno. Tanto vale procedere alla demolizione e alla ricostruzione».

Gli edifici in questione sorgono alla periferia nord della città e sono stati dichiarati pericolanti già nell’inverno 2016 dopo uno studio effettuato da tecnici dell’università di Catania.

