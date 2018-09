Scomparsa una donna di 54 anni a San Cataldo, l'appello del marito: "Chi la vede chiami le forze dell'ordine"

È scomparsa ieri mattina da San Cataldo Maria Teresa Torregrossa, di 54 anni. La donna avrebbe lasciato la sua abitazione e non sarebbe più tornata a casa. Sono ore d’angoscia per i familiari della donna che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Il marito Lillo Cagnina ha diffuso la foto della moglie su Facebook per cercare di avere notizie da chiunque potesse avvistarla.

“Chiunque la vedesse telefoni al 3336929254 o alle forze dell'ordine”, scrive il marito.

La donna è alta un metro e 65 centimetri, ha i capelli a caschetto brizzolati e un paio di occhiali con montatura nera. Il padre Enrico ha allertato la comunità durante la messa domenicale per far in modo che la voce girasse il più possibile.

© Riproduzione riservata