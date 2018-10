Caltanissetta, si sgancia un sedile dalla giostra: tre ragazzi feriti, uno è grave

Un grave incidente si è verificato questa sera alla giostra "Crazy Dance" di Caltanissetta, una delle attrazioni allestite in occasione della festa patronale in onore di San Michele. Tre ragazzi sono rimasti feriti dopo che una "navicella" si è sganciata per poi capovolgersi.

Si tratta di tre ragazzini tutti trasportati all’ospedale cittadino "Sant'Elia". Il più grave, un tredicenne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero considerate serie a causa della frattura di un osso del cranio. La giostra è stata sequestrata e la polizia sta indagando per accertare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata