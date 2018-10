INCIDENTE AL LUNA PARK DI PIAN DEL LAGO A #CALTANISSETTA, APERTA UN’INCHIESTA

La Procura ha aperto un’inchiesta sull’incidente di lunedì sera in una giostra di Pian del Lago costato il ferimento di quattro ragazzini. L’indagine è condotta dalla polizia intervenuta sul posto con carabinieri, polizia municipale e 118. Il «Crazy Dance», ovvero la giostra dove i quattro ragazzini erano saliti per trascorrere un momento di spensieratezza è stato sotto sequestro e adesso la parola passerà al perito che dovrà accertare i motivi di un incidente per certi versi imprevedibile.

Il seggiolino sul quale erano seduti i ragazzini si è sganciato dalla guida facendo cadere i giovanissimi utenti.Per uno di loro, un quattordicenne, si è temuto il peggio perché ha battuto il capo sulla parete interna della giostra. Gli esami diagnostici effettuati all’ospedale Sant’Elia hanno escluso conseguenze gravissime; il ragazzino ha riportato una lieve emorragia cerebrale.

© Riproduzione riservata

