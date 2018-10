Controlli nei locali della movida di Niscemi, scattano multe per 70 mila euro

Controlli nei locali della movida di Niscemi. Il bilancio è di una denuncia per guida in stato di ebbrezza e sanzioni nei locali dove sono stati trovati lavoratori in nero. In quattro locali sono stati elevati verbali per un totale di 70.000 euro.

I carabinieri di Niscemi con il supporto del Norm e dei reparti speciali del Nucleo ispettorato del lavoro, del Nucleo antisofisticazione e sanità e il Nucleo cinofili hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

I militari hanno controllato 93 persone a bordo di 28 veicoli. Sono state riscontrate sette violazioni al codice della strada. In particolare è stato trovato M.G., di 30 anni, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il trentenne è stato sopreso alla guida con tasso alcoolemico pari al quadruplo dei limiti consentiti dalla legge. I carabinieri gli hanno ritirato la pattete e sequestrato l'auto.

Nei locali di ritrovo dei giovani state scoperte tre persone risultate in nero. Sono state riscontrate violazioni in materia di controllo preventivo sulla produzione dei cibi per garantire la sicurezza igienica al consumatore e di sanificazione delle merci. In un caso si è provveduto alla sospensione dell’attività.

