Crollano calcinacci in galleria a Caltanissetta, statale chiusa per 7 ore e poi riaperta

Cadono calcinacci nella galleria Gibil Gabel nella galleria sulla SS. 640 in direzione SS. 626 che collega Caltanissetta e Pietraperzia. La galleria si trova in prossimità della zona industriale di Caltanissetta, dopo il cedimento la strada è stata chiusa per 7 ore e poi è stata resa di nuovo fruibile questa mattina alle 6. Gli operai dell'Anas sono intervenuti per consentire una rapida riapertura della strada.

La segnalazione è arrivata da alcuni automobilisti che percorrevano quel tratto di strada statale ieri intorno alle 22. Dopo la richiesta di intervento gli agenti della polizia stradale hanno immediatamente chiuso al tratto di strada. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area interessata dai crolli e rimuovere i calcinacci.

Il traffico per raggiungere la SS. 626 è stato indirizzato sulla ex 122 bis o sulla SS. 122 Santa Barbara-Capodarso.

