Caltanissetta, la statale 640 rischia di diventare un'incompiuta: il sindaco invia una lettera al ministro

La strada statale 640 di Caltanissetta rischia di divenire un'incompiuta: le pale meccaniche e le ruspe sono addirittura sparite e i lavori si dovrebbero protrarre fino al 2019, nonostante la fine fosse prevista per il 2016.

Il sindaco Giovanni Ruvolo ha deciso dunque di scrivere al ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli, mostrando tutta la sua preoccupazione di chi vive in una terra dimenticata.

"Una grande opera infrastrutturale che dovrebbe rappresentare un elemento di sviluppo per la Sicilia e le aree interne dell'Isola rischia di trasformarsi in una penalizzazione per i territori interessati – scrive Ruvolo - a causa di tempi di realizzazione che ragionevolmente potrebbero protrarsi anche oltre il 2019".

L'articolo completo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE