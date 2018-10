Controlli alla fiera merceologica di San Cataldo, sequestrati 2600 prodotti contraffatti

Nuova serrata della guardia di finanza a tutela del «made in Italy» e dei consumatori. Questa volta è stata passata al pettine fitto la tradizionale fiera merceologica di San Cataldo, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale.

Sette commercianti sono stati segnalati alla procura perché sulle loro bancarelle è stata trovata, esposta per la vendita, merce ritenuta palesemente contraffatta. I finanziari hanno sequestrato, complessivamente, migliaia di pezzi - per oltre 2.600 - tra gadget delle più famose squadre calcistiche e di noti cartoni animati trasmessi in tv e, ancora, capi di abbigliamento falsamente «griffati», Cd musicali e Dvd masterizzati con le ultime novità del mercato.

