Tentato furto con spaccata a Caltanissetta, auto-ariete contro un'agenzia di scommesse

È andato a monte il terzo furto con spaccata che alcuni ladri stavano tentando di compiere in una sala scommesse del capoluogo. E se il colpo è fallito lo si deve ai residenti che dopo aver sentito il rumore assordante dell’impatto dell’auto-ariete contro la vetrata del negozio preso di mira hanno fatto intervenire la polizia. Sul posto i malviventi hanno lasciato l’auto-ariete risultata rubata.

Dal locale preso di mira non sarebbe stato rubato nullaa, ma i danni lasciati sono consistenti. I furti con spaccate stanno facendo registrare una pericolosa escalation e, si presume, che ad agire sia qualche banda attiva nell’ennese. In via Paladini, gli ignoti hanno lanciato contro la sala scommesse Better una Fiat Panda risultata a rubata a Pietraperzia

