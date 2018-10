A Caltanissetta la sesta edizione del Corso di Micologia: full immersion nel mondo dei funghi

Dove raccogliere i funghi e qual è il periodo più adatto? Vanno raccolti tutti o bisogna selezionarli prima di metterli direttamente in padella? Per saperne di più sul mondo dei funghi, il WWF Sicilia Centrale ha organizzato dal 6 all'11 novembre la sesta edizione del “Corso di micologia e raccolta funghi”, allo scopo di far conoscere a tutti gli interessati metodi di raccolta e preparazione, segreti e caratteristiche di questa specie.

Il corso, a numero chiuso, è valido per il rilascio del Tesserino Regionale per la raccolta dei funghi. Prendere il patentino è semplice: basterà dimostrare di aver partecipato ad almeno 15 ore di lezione e di aver fatto l'esame finale.

La sesta edizione del corso si terrà a Caltanissetta all'interno della Casa delle Culture e del Volontariato in via Xiboli n.310. Terrà le lezioni l'esperto micologo Alfonso La Rosa.

