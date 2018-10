Diffamazione, Crocetta assolto: per il tribunale "il fatto non sussiste"

L'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, è stato assolto dal giudice monocratico di Gela, Marisa Marino. Era stato querelato per diffamazione tre anni e mezzo fa dall'ex presidente locale dei Verdi, Saverio Di Blasi. Ma adesso per il tribunale "il fatto non sussiste".

Di Blasi aveva depositato la querela sentendosi tirato in ballo dalle dichiarazioni di Crocetta che aveva parlato, durante un comizio, di alcune persone che di giorno facevano gli ambientalisti e che di sera frequentavano personaggi mafiosi. L'ex governatore è stato difeso dall'avvocato Vincenzo Lo Re.

