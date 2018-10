Traffico a Caltanissetta, un tratto di via Angeli da oggi sarà vietato alle auto

Scattano le prime restrizioni al traffico in centro storico. L’ultima domenica che precede la commemorazione dei defunti è per tradizione quella che fa registrare il caos nel perimetro del camposanto proprio per l’elevato flusso autoveicolare tale da provocare ingorghi, code, nervosismo e il collasso del traffico automobilistico al nodo Badia.

Il comando di polizia municipale forte di quello che è accaduto la scorsa domenica ha predisposto un servizio che prevede la chiusura di una parte di via Angeli e il raddoppio delle pattuglie. «Una misura necessaria – ha spiegato il comandante Diego Peruga – per evitare che nell’area cimiteriale e soprattutto davanti l’ingresso principale si verifichino scene poco simpatiche».

