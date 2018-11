La criminalità sta alzando il tiro a Gela. Le manifestazioni di piazza e il recente arresto del presunto attentatore del Bar Lory sembrano non dissuadere la malavita.

Stanotte in due diversi episodi sono state incendiate tre autovetture in via Ruggiero Settimo, perpendicolare di via Venezia. In via Talete, nel quartiere Caposoprano, altra auto in fiamme. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

