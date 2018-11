Caltanissetta, le periferie diventano discariche: giro di vite del Comune

Vigili urbani in borghese per scoprire e sanzionare chi sta trasformando la periferia di Caltanissetta in tante piccole discarica abusive. L’elenco delle zone più sporche della città è stato fornito da Caltambiente la società che provvede giornalmente al ritiro dei rifiuti. Nell’elenco sono indicate le zone dove si registrano le maggiori criticità con il proliferare di discariche incontrollate.

«In queste discariche – ha sottolineato il comandante della polizia municipale Diego Peruga – si getta di tutto. Sono sorte in prossimità dai cassonettI. La gente invece di conferire l’immondizia nei contenitori li butta per terra e in qualsiasi ora del giorno. I controlli – rileva Peruga – saranno rigorosi e ci sarà tolleranza zero pet chi si renderà autore di abbandono di rifiuti su suolo pubblico».

La notizia completa nell’edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE