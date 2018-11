Viadotto San Giuliano a Caltanissetta, al via i lavori nel 2020

Inizieranno nella primavera del 2020 i lavori per il viadotto San Giuliano alle porte della città e dureranno fra 12

e 18 mesi. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri a margine della intensa visita del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli con sopralluoghi nella Sicilia Occidentale. «Il progetto eliminare – ha aggiunto Cancelleri – è in corso di redazione mentre quello esecutivo sarà pronto pronto a settembre e sempre nell’autunno del 2019 partirà la gara d’appalto».

Il viadotto San Giuliano è chiuso da quasi da due anni. «Questo primo giro in Sicilia per quanto parziale – ha dichiarato il Ministro Toninelli – è stato molto importante. Ho subito messo le mani nei dossier legati alle opere che ho visitato e ho chiesto all’Anas, che ringrazio, uno sforzo ulteriore per accelerare sul rifacimento del Ponte San

Giuliano nel Nisseno».

L’articolo completo nell’edizione Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE