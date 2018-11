Mercatino invaso dagli abusivi a Caltanissetta, 35 ambulanti irregolari

Mercatino settimanale invaso dagli irregolari. Ieri è stato toccato il record da quando sono stati avviati servizi specifici per rilevare presenze e assenze e per scoraggiare gli abusivi.

La polizia municipale ne ha censiti trentacinque e si tratta di ambulanti in possesso di regolare licenza ma non dell’autorizzazione ad occupare suolo pubblico all’interno della rassegna; a giorni riceveranno a casa il bollettino di pagamento dell’Inpa per colmare l’infrazione.

Gli irregolari sono quelli che ogni sabato si presentano regolarmente a Pian del Lago montano bancarelle in spazi originariamente assegnati agli ambulanti (oggi moltissimi, più di cento) che non hanno più interesse a partecipare al mercatino.

