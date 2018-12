Processo Montante, udienze rinviate al prossimo gennaio: c'è lo sciopero dei penalisti

Ci vorrà ancora un mese prima dell’inizio degli altri due filoni del processo Montante. Sono state rinviate al 14 gennaio alle 14,30 entrambe le udienze dei due riti alternativi ovvero l’immediato e l’ordinario del processo al sistema Montante, scaturito dall’operazione “Double face” che ha portato in carcere Antonello Montante ex numero uno di confindustria Sicilia e delegato nazionale per la legalità, coinvolte a vario titolo altre 22 persone.

I due riti saranno dunque ricongiunti e celebrati dinnanzi allo stesso collegio che è composto dal presidente Francesco D’Arrigo a latere Giulia Calafiore e Santi Bologna.

Il rinvio dovuto, per il rito immediato, all’astensione degli avvocati penalisti che scioperano per la prescrizione e la ragionevole durata del processo.

Nel caso della prima udienza del rito ordinario dove ci sono a giudizio anche detenuti l’udienza è stata comunque rinviata per eccezione posta difetto di notifica posta dall’avvocato Giuseppe Crescimanno per il suo assistito il sindacalista Maurizio Bernava.

