Il liceo Classico di Caltanissetta rimarrà chiuso un giorno in più

Niente scuola lunedì per gli studenti del liceo classico "Ruggero Settimo" lo ha scritto la dirigente scolastica Irene Collerone sul sito dell’istituto.

Infatti pare non si faccia in tempo a riattivare le utenze staccate dopo la decisone del libero consorzio. Problemi tecnici e burocratici con il fine settimana di mezzo e dunque senza luce, gas e acqua la scuola non sarà agibile.

Dunque nonostante l’impegno preso in Prefettura venerdì sera, l’interruzione di pubblico servizio perdurerà un giorno in più.

La decisione la dirigente l’ha assunta in concordato con l’Ufficio scolastico provinciale, trattandosi di un evento del tutto eccezionale quello che è successo nei giorni scorsi.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE